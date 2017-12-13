Госдума разрешила зарабатывать с помощью герба России

Госдума в среду, 13 декабря, приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который позволяет неофициальное использование герба России.

Согласно документу, граждане, представители бизнеса и различные организации смогут использовать официальную российскую символику на массовых публичных мероприятиях, спортивных соревнованиях и в повседневной жизни. В частности, становится возможным выпуск сувениров и одежды с российским гербом.

В пояснительной записке отмечается, что случаи использования герба не должны допускать надругательства над ним. Нарушителям, согласно статье 329 УК РФ, грозит до года лишения свободы.

Авторами инициативы являются спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, глава комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников и член комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Владимир Новиков. По мнению инициаторов законопроекта, его принятие будет способствовать популяризации официальной российской символики, повышению авторитета страны в мире и воспитанию патриотизма.

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