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В России снова покажут «Титаник»

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Компания «Иноекино» организует в трех кинотеатрах России показы оскароносного фильма «Титаник» режиссера Джеймса Кэмерона. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 13 декабря.

Сеансы пройдут 23 декабря в Санкт-Петербурге (кинотеатр «Аврора»), Москве («КАРО 11 Октябрь») и Новосибирске («Победа»). В петербургской «Авроре» «Титаник» также покажут 31 декабря.

Картина будет демонстрироваться на английском языке с русскими субтитрами. Билеты можно приобрести на сайте inoekino.com и в кассах кинотеатров.

Вышедший в 1997 году «Титаник» с Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет в главных ролях заслужил 11 премий «Оскар», включая награды за лучший фильм года и лучшую режиссуру, и был выдвинут как номинант еще в трех категориях. Кроме того, лента заработала четыре премии «Золотой глобус» и пять «Грэмми».

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