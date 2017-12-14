Индийского министра счастья обвинили в убийстве

В Индии разыскивают министра счастья штата Мадхья-Прадеш, подозреваемого в убийстве. Об этом сообщает New York Post. Суд выдал ордер на арест политика.

«Его ищет полиция. Мы уверены, что сможем напасть на его след», — заявили местные власти.

По сведениям издания, Лал Сингх Арья подозревается в убийстве одного из оппозиционных политиков в 2009 году. Подробности этого дела не уточняются.

Мадхья-Прадеш — первый штат, в котором появилось Министерство счастья. В нем проживают около 70 миллионов человек. Арья стал министром в 2016 году.

В феврале того же года стало известно, что в правительстве Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) учреждаются новые посты — министров по счастью и по веротерпимости.

Министр счастья должен «делать общество более счастливым» с помощью консолидации всех государственных планов, программ и политики, а также призван прививать веротерпимость «как главную ценность эмиратского общества».

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