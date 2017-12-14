Вьетнамская фирма оборудовала мотоцикл авиационной системой управления

Вьетнамская фирма Bandit9 представила мотоцикл Odyssey. Об этом сообщает HypeBeast.

Модель оснащена корпусом-монококом из аустенитной нержавеющей стали AISI 904L, используемой в химической промышленности и при производстве реактивных двигателей. Данные системы управления мотоциклом выводятся на прозрачный проекционный светодиодный дисплей. Подобное оборудование применяется в кабинах современных самолетов.

Сиденье мотоцикла заполнено специальным пенополиуретаном, адаптирующим форму под анатомические особенности водителя. Силовая установка — бензиновый V-образный двигатель рабочим объемом 1,4 литра либо два электромотора. Фирма планирует выпустить всего девять экземпляров модели, заказы принимаются на сайте компании, цена не сообщается.

Bandit9 — вьетнамская компания, занимающаяся кастомизацией и разработкой эксклюзивных моделей мотоциклов, выпускаемых малыми партиями. Основана в 2011 году в городе Хошимине бывшим креативным директром рекламного агентства Дэрилом Виллануэва. По словам Виллануэва, цель фирмы — «сократить разрыв между воображением и реальностью, изменяя правила, а иногда и законы физики».

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