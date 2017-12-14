Раскрыта неожиданная опасность сверхновых

Ученые Колорадского университета выяснили, что электроны высоких энергий, находящиеся в радиационных поясах Земли, появляются из-за космических лучей, которые возникают при взрыве сверхновых. Эти частицы представляют угрозу для спутников, космических кораблей и астронавтов на их борту. об этом сообщается в пресс-релизе на сайте EurekAlert!.

Радиационный пояс Ван Аллена был открыт в 1958 году. Он представляет собой тороид, окружающий Землю, и состоит из двух областей — внутреннего и внешнего радиационных поясов. В нем накапливаются и удерживаются заряженные частицы, проникшие в магнитосферу планеты. Считалось, что протоны высоких энергий, наблюдающиеся в поясе Ван Аллена, появляются из-за распада нейтронов. Однако доказать этого до сих пор не удавалось.

Исследование проводилось с помощью небольшого космического телескопа CSSWE, предназначенного для регистрации заряженных частиц.

Исследователи показали, что космические лучи, преимущественно состоящие из протонов и ядер атомов, входят в атмосферу Земли и сталкиваются с атомами. В результате образуются заряженные частицы, включая электроны, которые захватываются магнитными полями планеты. Этот процесс называется распадом альбедных нейтронов от космических лучей (англ. Cosmic Ray Albedo Neutron Decay).

Космические лучи представляют собой частицы высоких энергий, движущиеся с высокой скоростью в космическом пространстве. Их источником являются сверхновые и нейтронные звезды. Длительное воздействие космических лучей на человека может причинить вред здоровью.

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