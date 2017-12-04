Млечный Путь оказался смертоносным для инопланетных цивилизаций

Астрономы Римского университета Тор Вергата пришли к выводу, что несколько миллиардов лет назад Млечный Путь имел активное ядро. Излучение, испускаемое галактикой, могло убить всю многоклеточную жизнь, что существовала на расстоянии в несколько десятков тысяч световых лет от центра. Об этом сообщается в препринте, опубликованном в репозитории arXiv.org.

Стрелец А — радиоисточник, расположенный в центре Млечного Пути, предположительно состоящий из сверхмассивной черной дыры, фрагментов сверхновой и ионизированных газопылевых облаков. По мнению ученых, Стрелец А около восьми миллиардов лет назад был активным галактическим ядром (AGN), излучающим рентгеновские лучи и глубокий ультрафиолет в течение десятков или сотен миллионов лет.

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Ученые оценили воздействие AGN на потенциально обитаемые планеты в нашей галактике. Лучи глубокого ультрафиолета должны «сдирать» атмосферы на объектах, которые находятся в достаточной близости от центра Млечного Пути. Даже если радиация была сильно ослаблена газом и пылью, окружающими ядро галактики, то все планеты земного типа, что находились к Стрельцу А ближе чем на тысячу парсек (3,2 тысячи световых лет), полностью лишились своих газовых оболочек к концу фазы активности ядра.

Согласно выводам исследователей, радиация, исходившая из центра Млечного Пути, была смертоносна для сложных многоклеточных организмов, которые жили на планетах, удаленных от Стрельца А на 2-8 тысячи парсек. Одноклеточные могли выдержать это излучение, но погибали в 0,25-0,81 килопарсека от ядра галактики. Эти значения рассчитывались для светимости AGN, равной 10-100 процентам от критической.

Критической (эддингтонской) светимостью называют максимальную мощность электромагнитного излучения, при которой силы гравитации и давление излучения уравновешиваются. При превышении этого предела возникает сильный звездный ветер, когда вещество объекта начинает истекать в межзвездное пространство.