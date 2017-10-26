Галактическую аномалию объяснили неизвестной формой материи

Исследователи из Федеральной политехнической школы Лозанны в Швейцарии обнаружили признаки существования экзотичной формы темной материи по аномальным движениям галактик. Статья ученых опубликована в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, кратко о научной работе сообщается в пресс-релизе на сайте Phys.org.

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Темной материей называется гипотетическая форма материи, которая не испускает электромагнитного излучения, а взаимодействует с обычным веществом только с помощью гравитационных сил. На нее приходится 27 процентов всей массы Вселенной. Она участвует в формировании крупномасштабных космических структур, например галактических кластеров (сверхскоплений), которые содержат тысячи галактик. Согласно современным космологическим моделям, в кластерах находится плотное ядро, образованное яркой кластерной галактикой (англ. brightest cluster galaxy — BCG).

Как предсказывает теория, BCG должны быть неподвижны, поскольку большое количество темной материи, присутствующей в кластере, прочно удерживает их в центрах кластеров. Однако исследователи изучили десять галактических сверхскоплений, включая кластер Евклид, и обнаружили, что они менее плотные, чем следовало ожидать. В результате галактики-ядра не являются абсолютно неподвижными, а «дрожат» внутри кластеров.

Исследователи разработали модель, которая объясняет разреженность кластеров. Оказалось, что темная материя должна обладать физическими свойствами, отличающимися от тех, что ранее предсказывались.