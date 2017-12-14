Путин объяснил антироссийскую истерию из-за выборов в США

Президент России выразил надежду на то, что его американский коллега Дональд Трамп по-прежнему заинтересован в улучшении отношений между странами. Об этом глава государства заявил в ходе пресс-конференции в четверг, 14 декабря, трансляцию которой ведет телеканал «Россия 24».

Путин также назвал бредом ситуацию с обвинениями России во вмешательстве в выборы США. «Это все придумано людьми, которые находятся в оппозиции к Трампу, чтобы придать его работе нелегитимный характер. Для меня это даже странно, эти люди как будто не понимают, что наносят ущерб внутриполитическому состоянию страны, обескровливая возможности избранного главы государства», — подчеркнул он.

На просьбу журналистов прокомментировать работу республиканца на посту президента, Путин отметил, что подобные оценки «должен делать американский народ».

12 ноября министр финансов США Стивен Мнучин заявил CBS News, что так называемое «российское вмешательство» никак не повлияло на исход американских президентских выборов в 2016 году.