Британский генерал рассказал о ключевой российской угрозе

Начальник генерального штаба британских вооруженных сил Стюарт Пич заявил, что НАТО рассматривает уязвимость подводных кабелей как одну из ключевых угроз для стран Запада со стороны Военно-морского флота России. Об этом сообщает BBC News.

По его словам, уничтожение или вывод из строя подводных линий коммуникаций станет «потенциально катастрофическим» ударом по экономике стран НАТО.

«В ответ на угрозу, которую представляет модернизация российского военно-морского флота — как атомных, так и неатомных подводных лодок и надводных кораблей, — мы вместе с нашими атлантическими союзниками придаем приоритет задачам, связанным с защитой морских линий связи», — пояснил генерал.

5 декабря сообщалось, что каждый пятый британский солдат не способен вести бой. Всего небоеготовыми из-за болезней, травм, плачевного физического состояния или других причин оказались 8 тысяч солдат. Еще около 10 тысяч могут быть задействованы в войсковых операциях, но не во всех регионах.

По словам британского депутата Эндрю Боуи, Великобритания сталкивается с рядом угроз — северокорейской, российской, террористической, — и 60 тысяч солдат не способны нести всю возложенную на вооруженные силы нагрузку.

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