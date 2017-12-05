Раскрыты факты об удручающем состоянии британской армии

Каждый пятый британский солдат не способен вести бой. Об этом заявил британский депутат Эндрю Боуи, запросивший данные у оборонного ведомства, сообщает во вторник, 5 декабря, The Independent.

По данным военных, всего небоеготовыми из-за болезней, травм, плачевного физического состояния или других причин оказались 8 тысяч солдат. Еще около 10 тысяч могут быть задействованы в войсковых операциях, но не во всех регионах. «Это очень тревожно. Получается, если завтра война, у нас будет только 60 тысяч способных нести службу солдат», — отметил Боуи в интервью Daily Mail.

По его словам, Великобритания сталкивается с рядом угроз — северокорейской, российской, террористической, и 60 тысяч солдат не способны нести всю возложенную на вооруженные силы нагрузку.

В настоящий момент британское правительство рассматривает вопрос о сокращении численности армии с 82 до 70 тысяч человек и списания двух оставшихся у флота десантных кораблей.

15 ноября бывший глава Объединенного командования вооруженных сил Британии генерал Ричард Бэрронс сообщал о плачевном техническом оснащении войск страны. «У Великобритании есть военно-морской флот, который недофинансирован, военно-воздушные силы с хорошей, но находящейся на грани износа техникой и устаревшая на 20 лет армия», — заявил он.