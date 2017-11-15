Великобритания испугалась северокорейских ракет

Бывший глава Объединенного командования вооруженных сил Британии генерал Ричард Бэрронс заявил, что через полтора года Северная Корея сможет построить ракету, способную достичь Лондона. Об этом в среду, 15 ноября, сообщает The Independent.

По словам генерала, Великобритания в настоящее время беззащитна перед лицом этой угрозы. «Если коммунистический режим действительно нажмет на кнопку, это будет чудовищный сценарий, с которыми наши вооруженные силы просто не справятся», — отметил Бэрронс.

«У Великобритании есть военно-морской флот, который недофинансирован, военно-воздушные силы с хорошей, но находящейся на грани износа техникой и устаревшая на 20 лет армия», — подчеркнул генерал.

20 сентября 2016 года Бэрронс заявил, что Великобритания больше не может эффективно участвовать в обычных войнах, так как слишком полагается на своих союзников, таких как Соединенные Штаты. В частности, он указал, что корабли британского флота и самолеты ВВС не имеют достаточного количества боеприпасов, так как зависят от американских баз снабжения.

Генерал утверждал, что, в случае возникновения полномасштабного конфликта, он будет весьма скоротечным, так как армия Великобритании не располагает достаточными средствами отражения нападения, например, в случае агрессии России. «Ни территория Соединенного Королевства, ни развернутые силы не могут быть защищены от согласованных действий российской авиации», — констатировал Бэрронс.