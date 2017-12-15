В сети собрали самые «невыносимо прекрасные» новости года

Пользователь Facebook Юрий Усков собрал лучшие, на его взгляд, новостные заголовки русскоязычных СМИ за 2017 год. Список опубликован на его странице в социальной сети.

«Заголовки СМИ, которые показывают, в каком чудесном мире мы живем. Собралось их больше тысячи», — похвастался мужчина.

В список Ускова попали такие заголовки, как «Хабаровские пенсионерки делают интимный пирсинг, несмотря на протесты ООН», «Жители Лобни случайно вытоптали ногами пентаграмму в центре города», «В новом альбоме Depeche Mode нет песен про Смоленск», «Винни-Пух обокрал туристку возле храма Христа Спасителя», «В Бурятии умерло меньше людей, чем ждало правительство». «Скучно мы с вами живем, правда, друзья?» — поинтересовался он у подписчиков.

Пост Ускова набрал более двух тысяч лайков и тысячи репостов и привлек внимание пользователей Facebook, которые похвалили мужчину за необычное занятие. «Большое дело делаешь. Мы ржем уже минут десять. Это невыносимо прекрасно!» — заявили одни.

«Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно», — заметили другие.

Вдохновившись повышенным вниманием пользователей соцсети, Усков даже опубликовал вторую часть из своей коллекции заголовков 2017 года. Там тоже оказалось немало необычного: «Сонный хомяк оставил без интернета два села в Житомирской области», «Лох-несское чудовище, возможно, и не сдохло» и «В Чувашии задержали мужчин, которые заранее готовились к Новому году».

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