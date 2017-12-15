SpaceX впервые запустила использованный Dragon на использованной ракете

SpaceX впервые запустила к МКС ранее использованный космический грузовой корабль Dragon на использованной ракете-носителе. Как сообщается в Twitter компании, грузовик выведен на орбиту.

Dragon запустили на ракете Falcon 9. Как пишет TechCrunch, это первый запуск SpaceX, где участвуют оба типа ранее использовавшегося оборудования.

Впервые запуск использованного Dragon компания совершила в июне — ту же самую грузовую капсулу SpaceX отправляла на МКС в 2014 году.

В марте компания впервые запустила Falcon 9 с многоразовой первой ступенью. Двигатель в этой части ракеты — одна из самых дорогих ее частей. Многоразовая первая ступень позволит снизить затраты на космические запуски с 60 до 40 миллионов долларов, писал The Verge.

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