Рокки отправил в больницу двоих посетителей московского кафе

Охранник одного из столичных кафе на Селигерской улице отправил в больницу двоих посетителей. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает РЕН ТВ.

Как сообщили очевидцы произошедшего, молодые люди перебрали с алкоголем и утратили способность контролировать себя. Они отказывались платить по счету и устроили драку. Пытаясь успокоить посетителей, охранник по имени Рокки нанес обоим посетителям удары в нижнюю челюсть.

После этого спокойствие в кафе восстановилось, а дебоширы были отправлены в больницу. Информацию о случившемся проверяет полиция.

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