Элвиса Пресли осудили в Москве за мошенничество

Студент по имени Элвис Пресли Барима, приехавший в Москву из Ганы, осужден за присвоение денег своих соотечественников. Об этом в понедельник, 18 декабря, сообщает прокуратура Москвы.

Было установлено, что студент-медик одного из столичных университетов планировал заполучить деньги своих земляков, дабы оплатить собственную учебу. Для этого он сообщил потерпевшим, что поможет им в оплате их обучения, и предложил переводить деньги на определенный расчетный счет, который, по словам Баримы, принадлежит университету. Таким образом студенту удалось заполучить порядка 463 тысяч рублей, которые он действительно направил на оплату своей учебы.

В результате 29-летний Барима был осужден по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Его приговорили к одному году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

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