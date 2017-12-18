Рогозин нашел выгоду для России от победы в Сирии

Москва может рассчитывать на отдачу от победы над террористами в Сирии, считает вице-премьер Дмитрий Рогозин. Об этом он заявил по итогам своего визита в ближневосточную республику, передает РИА Новости.

«Российские компании имеют моральное право, тем более в присутствии наших военных, которое сохраняется в той или иной степени для удержания мира и стабильности, развить здесь крупные экономические проекты», — сказал чиновник.

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По словам Рогозина, официальный Дамаск оценивает ущерб, причиненный стране в ходе боевых действий, в 400 миллиардов долларов. «Но надо иметь в виду и то, что Сирия — это бесконечно богатая страна. Одних урожаев здесь снимается три, а порой и четыре в год. Здесь есть полезные ископаемые, здесь уникальное географическое положение с точки зрения так называемой транспортной логистики, и многое другое», — отметил вице-премьер.

Он рассказал, что переговоры с сирийской стороной завершились важными договоренностями, которые «безусловно позволят нам выиграть эту войну за умы, за стабильность». В долгосрочной перспективе Сирия должна быть ориентирована на российский рынок, подчеркнул Рогозин.

В сентябре этого года президент Сирии Башар Асад поручил дипломатам всячески поддерживать российских бизнесменов. Сирийский посол в Москве Рияд Хаддад отмечал, что Россия и другие страны, помогавшие Дамаску в борьбе с терроризмом, имеют право быть первыми в восстановлении экономики республики.

11 декабря российское руководство объявило о завершении военной операции в Сирии и выводе войск из страны. Авиагруппировка на базе Хмеймим была сокращена на две трети, помимо этого, свою деятельность в республике продолжили база ВМФ в Тартусе и центр по примирению враждующих сторон.

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