Британская компания пригрозила России судом из-за захвата шахты

Британская инвестиционная компания Lehram Capital Investments обратилась в Минюст России с требованием компенсировать ей 500 миллионов долларов за убытки, понесенные при продаже кузбасской шахты «Грамотеинская». По версии британской компании, сделка была осуществлена под давлением. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на документы, с которыми ознакомилась редакция издания.

«Мы уверены, что Россия исправит большую несправедливость, допущенную в отношении компании», — заявил держатель контрольного пакета акций Lehram Даниэль Родригес.

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В британской компании предупредили, что, если соглашение по данному вопросу не будет достигнуто в течение трех месяцев, Lehram Capital Investments инициирует международное арбитражное разбирательство, сославшись на российско-британское соглашение о защите иностранных инвестиций.

Lehram Capital Investments приобрела шахту «Грамотеинская» в Кемеровской области у группы Evraz в октябре 2013 года, однако спустя два месяца директор компании Игорь Рудык был задержан. По данным Lehram, причиной его задержания стало нарушение миграционного законодательства России из-за просроченного паспорта гражданина Казахстана. Затем, согласно документам Lehram Capital Investments, местные власти сочли британскую компанию недобросовестным владельцем из-за опасений относительно несвоевременной выплаты зарплат работникам шахты в первые недели после ее покупки. Lehram утверждает, что после задержания Рудык под давлением подписал документы о передаче шахты структурам бизнесмена Александра Щукина. В компании российского бизнесмена отказались ответить на вопросы Financial Times.

Lehram пыталась оспорить законность сделки в Арбитражном суде Кемеровской области в декабре 2015 года, сообщает «Интерфакс». В ходе рассмотрения дела представители компании утверждали, что нотариальное удостоверение сделки было выполнено с нарушениями, однако оспорить действия нотариуса не удалось. В настоящее время единоличным владельцем шахты выступает кипрская компания Cyrith Holdings, одним из ее директоров, согласно данным кипрского реестра, является Ильдар Узбеков. В 2014 году Forbes сообщал, что Узбеков женат на единственной дочери Щукина Елене.

Сам Щукин осенью 2016 года оказался фигурантом уголовного дела о вымогательстве акций шахты «Разрез "Инской"». Он находится под домашним арестом. В апреле 2017-го он сообщил, что «отошел от дел», передает ТАСС.

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