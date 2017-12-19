Полиция отметит День знаний закупкой автозаков на миллиард рублей

МВД России провело тендер на закупку служебных автомобилей, среди которых 401 автозак и всего один автомобиль для транспортирования нарядов полиции. Это следует из материалов, размещенных на сайте госзакупок. Максимальная сумма контракта составит 1,299 миллиарда рублей.

Новые автозаки доставят в девять городов России: Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Самару, Нижний Новгород, Екатеринбург, Новосибирск, Иркутск, Хабаровск и Балашиху Московской области. Поставить новые автомобили исполнитель контракта должен до 1 сентября 2018 года. Закупка проходит у единственного поставщика в рамках государственного оборонного заказа (ГОЗ).

Стоимость каждого автозака колеблется от 2,7 миллиона рублей до 5,65 миллиона рублей. При этом стоимость автомобиля для перевозки полицейских превышает стоимость самого дорогого автозака и составляет 5,87 миллиона рублей.

Закупка была размещена 18 декабря, тогда же был найден поставщик, который должен исполнить контракт.

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