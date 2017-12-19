США обвинили Россию в ведении изощренной подрывной кампании

Советник Дональда Трампа по вопросам безопасности генерал Герберт Макмастер обвинил Россию в изощренной подрывной кампании, направленной против свободных и открытых обществ. Об этом он заявил в интервью BBC News.

По его словам, Москва будет поддерживать и левые, и правые силы. «Ее цель создать напряжение, ядовитую среду, подорвать нашу веру в то, кто мы есть», — считает генерал.

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Он также выразил уверенность в том, что Россия причастна к кампании, направленной на подрыв доверия к демократическим институтам, демократическим процессам, в том числе и выборам. Главная задача сейчас, по словам Макмастера, предать эти действия России огласке.

7 сентября сообщалось об открытии в финской столице Хельсинки Европейского центра по противодействию гибридным угрозам. В деятельности новой структуры участвуют 12 стран: Финляндия, Швеция, Норвегия, США, Франция, Германия, Великобритания, Испания, Польша, Эстония, Латвия и Литва. Ожидается, что в будущем к работе присоединятся другие государства. Центр по гибридным угрозам также тесно сотрудничает с Евросоюзом и НАТО.

Выступая на специальном семинаре, посвященном открытию центра, заместитель генерального секретаря НАТО Арндт Фрейтаг фон Лорингхофен упомянул лишь одно государство. «Россия — одна из главных стран, за которой мы наблюдаем. В качестве примеров [угроз] можно привести аннексию Крыма, события на востоке Украины и кибератаки против Демократической партии США. Россия является одним из главных источников [опасности], но не единственным», — заявил он.

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