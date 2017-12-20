В Мурманской области стало меньше преступников

Число зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений в Мурманской области снизилось почти на четверть. Таковы итоги отчета региональной прокуратуры о состоянии преступности за январь-ноябрь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Всего было зарегистрировано почти 12 тысяч преступления, что на 2 тысячи (14,7 процентов) меньше. Количество убийств (с покушениями) уменьшилось на 14 процентов. На 17 процентов снизились случаи умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. При этом число погибших в результате преступных посягательств снизилось всего на 4 процента.

Преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, стало меньше на 24 процента. Число преступлений экономической направленности снизилось на почти на 10 процентов, отчиталась прокуратура. Единственный вид преступлений, где изменений не зафиксировали, — это коррупция. В этой сфере выявили 94 нарушения закона, как и в прошлом году.

В прокуратуре добавили, что треть преступлений было совершено людьми в состоянии алкогольного опьянения, еще треть – ранее судимыми лицами.

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