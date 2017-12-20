Спрос на российские надувные танки вырос вдвое

Поставки средств имитации и маскировки боевой техники в 2017 году выросли в два раза по сравнению с прошлым годом. Об этом «Интерфаксу» сообщил представитель компании «Русбал» Алексей Комаров.

По его словам, российские надувные танки и ракеты «пользуются большим спросом в мире» и составляют конкуренцию продукции Великобритании, Китая и Германии. «До 30 процентов продукции российского производства поставляется иностранным заказчикам», — сказал Комаров.

Как уточнил собеседник агентства, речь идет об объемных макетах ракет, авиационной и бронетехники, которые с высокой степенью детализации копируют настоящее вооружение.

В начале декабря американское профильное издание War is Boring похвалило 45-й отдельный инженерно-маскировочный полк, дислоцированный во Владимирской области, за создание надувных муляжей ракетных пусковых установок и бронетранспортеров.

В 2016 году в компании «Русбал» сообщали о росте поставок надувной техники для Минобороны на 80 процентов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!