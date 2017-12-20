Агрессивным веганам запретили рекламировать отрубленную голову собаки

Транспортная компания Лондона отказалась размещать на автобусах рекламу организации по защите прав животных PETA, которая изобразила отрубленную голову собаки в качестве рождественского ужина. Об этом сообщает Mashable.

«Вы бы не стали есть свою собаку, так зачем есть индейку?» — говорилось на плакате. Индейка была заменена запеченной собачьей головой.

Реклама также призывала начать новую традицию — перестать целенаправленно убивать птиц ради праздника.

Владельцы парка автобусов отказались развешивать плакаты, поскольку сочли их слишком жестокими. В PETA назвали реакцию транспортной компании позором и посетовали на то, что лондонцев «бомбардируют» рекламой индеек и вынуждают поощрять убийства животных.

Пресс-служба транспортной компании объяснила, что при отказе руководствовалась рекомендациями Комитета по рекламной практике, согласно которым маркетинговые инструменты не должны вызывать страх или страдания у целевой аудитории.

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