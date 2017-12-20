В Якутии рассмотрели законопроект об охране вечной мерзлоты

Депутаты парламента Якутии приняли в первом чтении проект закона об охране вечной мерзлоты, сообщает ТАСС.

Как пояснил председатель комитета парламента по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии Владимир Прокопьев, законопроект предусматривает усиление контроля за состоянием вечной мерзлоты и ее научное изучение. Предполагается, что эти знания помогут более экологично проектировать и строить крупные объекты в регионе.

Депутат отметил, что, если не усилить мониторинг, это может привести к колоссальным затратам. Контроль призван помочь начать подготовительные работы по сохранению и использованию вечной мерзлоты. Она приходится на 60 процентов территории Якутии.

Законодательную инициативу поддержали большинством голосов.

По данным ученых, в связи с глобальным потеплением происходит ежегодное протаивание мерзлоты. В республике от этих процессов страдают более 80 процентов равнинных земель, где расположены сельскохозяйственные районы, отмечает агентство.

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