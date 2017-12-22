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Михаил Хабаров из Альфа-Групп был назван «Легендой индустрии»

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УК «Альфа-Капитал» признана лучшей «Управляющей компанией года» по версии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2017, ежегодно объявляющей лучших представителе индустрии private banking и wealth management (PBWM). Об этом говорится в сообщении компании. «Легендой индустрии» был назван Михаил Хабаров, председатель совета директоров УК «Альфа-Капитал». Также компания была отмечена специальной премией «Легендарная Команда».

Церемония награждения победителей состоялась в Москве. Кроме Михаила Хабарова, титул «Легенда индустрии» в разные годы получили такие известные люди в мире финансов и инвестиций как Рубен Варданян, Ханс Фонтобель, Михаил Задорнов, Алексей Родзянко, Павел Теплухин, Марк Гарбер, Роман Авдеев.

«Быть легендой, безусловно, почетно. При этом важно раньше времени не стать историей. Для этого надо двигаться быстрее, чем меняется мир и бизнес», — заявил Михаил Хабаров на церемонии награждения премией SPEAR’S Russia Wealth Management Awards.

В качестве CEO Михаил Хабаров руководил Альфа-Капитал в 2006-2010 годы и в настоящее время является председателем совета директоров компании. В этот период у «Альфа-Капитал» появились новая долгосрочная стратегия, целью которой стало достижение лидерства на российском рынке управления активами. С 2010 года пост CEO компании занимает Ирина Кривошеева. В этом году активы «Альфа-Капитал» превысили 4 миллиарда долларов, и компания является признанным лидером на рынке управления капиталами частных инвесторов.

«Наша цель формулируется просто — быть первыми. Инновационными, ориентированными на клиента, надежными, комфортными. Эта награда говорит о том, что мы с ней справляемся. Я благодарю экспертный совет за признание», — подчеркнула Ирина Кривошеева выбор УК «Альфа-Капитал» в качестве лучшей управляющей компании года.

В «Альфа-Капитал» также особо отметили важность еще одной номинации — «Легендарная команда». Жюри определило эту премию для компании, чья «слаженная и профессиональная команда долгие годы задает тон на рынке».

На сегодняшний день в России по разным оценкам порядка 100 тысяч человек, которые владеют свободными денежными средствами свыше миллиона долларов, и порядка 700 тысяч человек со сбережениями от 100 тысяч долларов. В мире же лидером по росту количества миллионеров пока по прежнему остается Азиатско-Тихоокеанский регион, прежде всего за счет Китая.

Передавая деньги в управляющую компанию, клиент получает возможность заработать выше, чем банковские ставки по депозиту. При этом, как правило, он может выбирать из нескольких стратегий – от менее доходных и менее рискованных к более доходным, и, соответственно, более рискованным. На этом рынке в России конкурируют крупные управляющие компании и банки - Альфа-Банк, ВТБ, Сбербанк и др. UniCredit Bank, UBS, Альфа-Капитал, АТОН, БКС. Не оставляют Россию и без внимания швейцарские финансовые дома, со своими жесткими процедурами комплайнса, работая здесь через своих консультантов.

Наряду с разнообразием финансовых продуктов, демонстрируемой доходностью и бюджетами на маркетинг, конкуренция между всеми этими игроками разворачивается и в сфере дигитализации. Онлайновые форматы привлечения клиентов, возможность дистанционно управлять активами в режиме реального времени, получать в свой личный виртуальный кабинет дополнительные сервисы – от заказа отеля до налогового консультирования, все это становится все более весомым аргументом в борьбе за привлечение и удержание состоятельных людей.

Spear’s Russia Wealth Management Awards проводится в девятый раз. Это первая в России ежегодная премия для лучших представителей индустрии частного банковского обслуживания и управления большими капиталами. Она устроена по аналогии со знаменитой британской премией Spear’s Wealth Management Awards, которую журнал Spear’s UK ежегодно организует в Лондоне. Результаты голосования во всех номинациях традиционно проходят проверку независимого консультанта PricewaterhouseCoopers Spear’s Awards —компании PricewaterhouseCoopers.

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