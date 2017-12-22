Снявший ботинки в самолете пассажир получил удар ножом за воняющие носки. Об этом сообщается на сайте УМВД России по Калининградской области.

Конфликт между мужчинами разгорелся еще во время полета. Одному пассажиру не понравился запах, источаемый носками его соседа, о чем он и заявил своему попутчику. Словесная перепалка с оскорблениями продолжалась на протяжении всего рейса, а после приземления мужчины решили выяснить отношения на парковке аэропорта «Храброво».

В результате, по версии следствия, 54-летний подозреваемый вытащил нож и ударил оппонента в грудь, повредив сердце. 31-летний пострадавший защищался при помощи подобранного деревянного бруса с вбитыми в него гвоздями.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.

1 декабря жителя Индии, путешествовавшего на автобусе из Дхармашалы в Дели, задержали после скандала с другими пассажирами и полицией. Причиной инцидента стали зловонные носки, которые тот отказался убрать в багаж или выбросить.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!