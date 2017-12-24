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Китай испытал гигантский самолет-амфибию

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Крупнейший в мире самолет-амфибия AG600 совершил первый полет, сообщает «Синьхуа».

Испытания прошли на аэродроме города Чжухай в провинции Гуандун на юге Китая. Взлет состоялся в 09:39 по местному времени и прошел в штатном режиме. Полет AG600 длился около часа.

Главный конструктор самолета Хуан Линцай (Huang Lingcai) отметил, что Китай — одна из немногих стран, способных построить огромный самолет-амфибию.

AG600 предназначен для тушения пожаров. Самолет-амфибия оснащен четырьмя турбовинтовыми двигателями. Длина AG600 составляет 39,6 метра, а размах крыла достигает 38,8 метра. Его максимальная взлетная масса — 53,5 тонны, а максимальная крейсерская скорость — 500 километров в час.

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