Культура
 
Последние новости
Спутники ГЛОНАСС перепрошьют
Отстраненная от Олимпиад россиянка вышла на тропу войны
Гильермо дель Торо рассказал о встрече с «ужасно спроектированным» НЛО
Организаторы «Мисс Америка» ушли в отставку после обвинений в сексизме
Северная Корея пообещала нарастить ядерный потенциал до уровня США
В Новосибирске в сумке нашли тело девушки с сайта «Содержанки»
Полиция использовала трюк из «Симпсонов» для поимки преступников

Гильермо дель Торо рассказал о встрече с «ужасно спроектированным» НЛО

Перейти в «Мою Ленту»

Режиссер Гильермо дель Торо в интервью изданию The Hollywood Reporter признался, что в молодости видел неопознанный летающий объект (НЛО).

«Это звучит как бред, но я видел НЛО. И он был ужасно спроектированным, — рассказал режиссер. — Это была летающая тарелка с мигающими огоньками — такое клише. Я бы хотел сказать, что они [НЛО] не такие, как вы их себе представляете. Но они, увы именно такие».

По словам дель Торо, это произошло у шоссе близ города Гвадалахара, где режиссер и его приятель собирались попить пива. Неопознанный светящийся объект двигался по небу очень быстро, рассказал дель Торо.

При этом он утверждает, что они с другом не успели выпить привезенное с собой пиво. Как сказал дель Торо, увидев НЛО, они почувствовали «первобытный ужас» и быстро уехали.

Гильермо дель Торо снял фильмы «Хэллбой», «Лабиринт фавна», «Багровый пик», сериал «Штамм». В сентябре картина дель Торо «Форма воды» стала лучшим фильмом Венецианского кинофестиваля.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Guillermo del Toro on Seeing a UFO, Hearing Ghosts and Shaping 'Water'
Американцы приняли запуск ракеты SpaceX за инопланетное вторжение
Пентагон потратил миллионы долларов на изучение НЛО
Другие материалы рубрики
Культура00:02Сегодня
Эрнест Хемингуэй

«Его одевали как девочку»

Почему взросление Эрнеста Хемингуэя определило его дальнейшую судьбу
20:4022 декабря

Британский премьер помечтала о смене пола для Джеймса Бонда

15:1321 декабря

В России обновят госполитику в области культуры

18:4422 декабря

Мэтта Дэймона потребовали вырезать из фильма из-за слов о секс-скандалах

Культура00:1321 декабря

Как роняли Запад

«Движение вверх» увековечивает победу советского баскетбола над американским
15:3920 декабря

Голограмма Высоцкого выступит на концерте в Москве

10:5723 декабря

DJ Smash вступил в «Команду Путина»

14:5822 декабря

Лингвисты раскрыли земное происхождение магистра Йоды

Культура00:0116 декабря

«Евреи забили гвоздь в голову русскому человеку»

Шпионы КГБ обвиняли советских рокеров в победе мирового сионизма
00:1219 декабря

Смерть Сталина встретили овациями

21:5122 декабря

Рэпер Stormzy утешил фаната выступлением на похоронах его отца

11:3322 декабря

Рэпер Кендрик Ламар спел о любви и посыпал блестками голую женщину

Россия
Прости, горный брат
Чеченские геи в бегах, побои в семье и иные постыдные явления года
Россия как любимая бабушка
За что Путин ругал и хвалил власть перед выборами
Кот на час
Кто и зачем мнет, гладит и тискает кошек за деньги
Кандидатка в президенты России обвинила соперницу в плагиате
В ДТП с ехавшим с родины Деда Мороза автобусом пострадали 12 человек
В аэропорту Внуково бортпроводница выпала из самолета
«Пройтись по Европе маршем, девок пощупать и вернуться»
Ямальский депутат называет бундестаг городом, ищет заговоры и запрещает книги
Все материалы
Мир
Трамп. Итоги
Кровавые теракты и беседы с Путиным: как провел год самый веселый президент США
«Этим проклятым американцам мы еще покажем!»
Афганцы полюбили русских и возненавидели США
Вернутся не все
Русских туристов очень ждут в Египте. Их готовы похищать, резать и убивать
В НАТО признались в отставании альянса от России по активности флота
Собравшийся покончить с собой выпал из рук спасателя и погиб
Десятилетняя знаменитость погибла при пожаре в лондонском зоопарке
В Шереметьево задержали британскую учительницу с гранатой
Все материалы
Бывший СССР
Донашивай за братом
Чем воюет Украина в ожидании американского оружия
План есть? А если найду?
Литва решила подправить витрину Украине
Грязная работа
Что ждет украинских гастарбайтеров в Европе
Трамп задумал одобрить поставки противотанковых ракет Украине
В аэропорту Женевы задержали Яценюка
Украина отказалась от «Украины»
Порошенко поблагодарил Тиллерсона за продолжение антироссийских санкций
Все материалы
Экономика
Король эфира
Почему Виталик Бутерин — самый хайповый предприниматель года
Названы причины ощущения россиянами высокой инфляции
Порошенко заявил об «исторической победе» Украины
Медведев назвал новый год «не самым легким»
В Москве состоялось заседание комитета по подготовке ЯМЭФ-2018
Банк России объяснил создание клипа с Набиуллиной
Шойгу сравнил военные бюджеты России и стран НАТО
Все материалы
Силовые структуры
Последняя кровь
Чем закончилась жестокая война за крупнейший автозавод России
Фраернулись
Вор в законе Сыч кинул братков и теперь скрывается от бандитов и полиции
Битва за «Жигули»
Банды 90-х устроили жестокую войну за известный автозавод России
В Новосибирске в сумке нашли тело девушки с сайта «Содержанки»
Любовница Захарченко бежала из России
США наказали главных российских воров в законе
В Москве неизвестные похитили продукты из магазина и скрылись на такси
Все материалы
Наука и техника
Не все дома
Иногда голоса в голове бывают полезны
Секрет фирмы: Apple тайно замедляет старые iPhone
От покупателей это скрывали долгие годы
Ракеты и люди
Кто угробил российскую космонавтику
Женщинам отсоветовали много рожать ради сохранения красоты
Спутники ГЛОНАСС перепрошьют
Аварию британского авианосца показали на видео
Сноуден представил android-приложение для слежки
Все материалы
Спорт
Ноги в руки
Самые яркие спортсменки 2017 года
В бывшей команде Квята рассказали о неиспользованных россиянином шансах
Отстраненная от Олимпиад россиянка вышла на тропу войны
Близкий друг Макгрегора потренировал сотрудников ФСБ
Турецкий футболист дважды за секунду сделал работу вратаря
Российский хоккеист прокусил язык во время матча
Месси сделал голевой пас в матче с «Реалом» без бутсы
Все материалы
Культура
Эрнест Хемингуэй«Его одевали как девочку»
Почему взросление Эрнеста Хемингуэя определило его дальнейшую судьбу
Как роняли Запад
«Движение вверх» увековечивает победу советского баскетбола над американским
ДК МЭИ. 17 февраля 1990 года. Егор Летов во время концерта, организованного журналом «КонтрКультУр'а»«Будем резать, убивать, вешать на столбах»
Егор Летов одинаково ненавидел фашистов и коммунистов
Британский премьер помечтала о смене пола для Джеймса Бонда
Гильермо дель Торо рассказал о встрече с «ужасно спроектированным» НЛО
Мэтта Дэймона потребовали вырезать из фильма из-за слов о секс-скандалах
DJ Smash вступил в «Команду Путина»
Все материалы
Интернет и СМИ
Безопасное завтра
Павел Дуров стал символом защищенного и здорового будущего
Уличная магия
Иногда все самое необычное происходит прямо у вас под носом
Двойное донышко
Российские звезды YouTube убегали от мусульман, пили водку и оскорбляли покойных
Кадыров зарегистрировался в чеченском аналоге Instagram
Парламент Чечни ушел из Instagram
В Чечне объявили об атаке на Instagram Кадырова по указке Госдепа
Кадыров променял Instagram на «ВКонтакте»
Все материалы
Ценности
Дико, например
iPhone для чекиста и каблуки-зажигалки: самые странные вещи года
«Я послушная жена и нежная девочка»
Ксения Собчак боится мужа, Рамзана Кадырова и нитратов
Новогодними игрушками нарядили шубу
Путин и русские хакеры попали на американские футболки
Российский магазин назвали лучшим в мире
Названы лучшие кроссовки года
Кучу хайповых кроссовок сожгли в честь Рождества
Все материалы
Путешествия
Ешь, люби, катайся
На французском курорте Гран Массиф открылся новый отель для детей и взрослых
Россияне провели за границей 303 тысячи лет за год
Вулкан приравняли в правах к человеку
Американцы приехали обсудить разведение кроликов и остались без денег
Россияне нашли недорогой способ путешествовать по Европе
Угги в аэропорту оказались под запретом
Поехавшие понаехавшие
Голые эмоции и поцелуи с бегемотом: что вытворяли туристы в 2017 году
Все материалы
Из жизни
Заряд умиления
Замечательные животные, которые помогли миру пережить 2017 год
Хедлайнеры года
Люди, изменившие мир в 2017 году
Хуже не будет
Больше целлюлита, волос и блесток: чем обзавелись женщины в 2017 году
Коалы подрались на шоссе и попали на видео
Полиция использовала трюк из «Симпсонов» для поимки преступников
Престарелый священник развелся с молодым женихом из-за вечеринок
Названы самые необычные секс-травмы
Все материалы
Пора вскрывать кубышку
Тест-драйв обновленных купе и кабриолета Mercedes-Benz S-класса
Собираем идеальный суперкар
Машина мечты из карбоновых колес Koenigsegg и прикуривателя Bugatti Chiron
Тест: угадай внедорожник
Сложный квиз на знание внедорожников и кроссоверов
Самые безумные байки с колясками
Мотоциклетные коляски как отдельный вид инженерного искусства
Ford показал официальные «шпионские» фотографии нового «Фокуса»
Японский полицейский догнал Lamborghini на велосипеде и оштрафовал
Китаец заплатил за автомобиль 10 коробками монет
Все материалы
«Меня не убили, просто развели»
Россиянка влюбилась по уши и лишилась жилья
Что-то встало за окном
Строения, вызывающие самые пошлые ассоциации
«Привидение» погуляло по старинному дому и попало на видео
Его ворсейшество
Бессмертные ковры возвращаются на стены российских квартир
С собой не увезешь
Как живут российские олигархи за границей
Самый известный в России бомж-болельщик присмотрел дом в Краснодаре
В Тверской области деревню продали вместе с жителями
Все материалы