Илон Маск чмокнул Эмбер Херд

Основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска застали за поцелуем с американской актрисой Эмбер Херд. Об этом пишет US Magazine.

Снимок, на котором Маск целует Херд, сделан у ресторана в Лос-Анджелесе. По данным журналистов, после этого они сели в разные машины и разъехались. Источник издания утверждает, что Илон и Эмбер находятся в дружеских отношениях и не намерены возобновлять роман.

— Elon Musk Newz (@ElonMusk_Newz) 23 декабря 2017, 23:42

В августе стало известно, что пара рассталась из-за работы: Маск постоянно занят и передвигается между городами, а Херд проводит время в Австралии на съемках фильма «Аквамен». Актриса приняла решение, что не готова бросить карьеру ради миллиардера.

В интервью журналу Rolling Stone Маск признался, что чувствует себя неважно из-за расставания с Херд. По его словам, он был сильно влюблен и тяжело переживает разрыв: «Если честно, скорее она рассталась со мной, чем я с ней».

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