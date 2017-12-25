Две бьюти-блогерши мимикрировали друг под друга и переругались

Две популярные Instagram-блогерши Роузи Клейтон (Rosie Clayton) и Джен Лейк (Jenn Lake) обнаружили, что их контент в аккаунтах становится все более идентичным и обвинили друг друга в плагиате. На это обратило внимание издание Unilad.

Девушки в прошлом были хорошими подругами. Первой обвинения выдвинула Лейк (у нее 152 тысячи подписчиков): несколько месяцев она упрекала Клейтон в копировании, а затем выпустила целый материал под названием «Что делать, если тебя копируют в Instagram». В нем она обвинила «некую блогершу» в плагиате, который продолжается последние три года.

При этом, как выяснили журналисты, между датами выхода постов у блогерш нет четкой связи: многие фотографии Клейтон публикует задолго до Лейк. Между некоторыми идентичными снимками проходит целый год.

Клейтон, чей аккаунт насчитывает 121 тысячу подписчиков, отрицает обвинения. Она объяснила, что заготавливает публикации за несколько месяцев и руководствуется своим 16-летним опытом в индустрии моды.

Как популярные блогерши планируют устранять разногласия, неизвестно.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!