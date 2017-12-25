Пропавшего без вести в 1993 году подростка осудили за попытку кражи овцы

Огрский районный суд Латвии признал виновным мужчину в попытке кражи овцы в 1992 году. Осужденный, которому на момент совершения преступления не было 18 лет, был освобожден от наказания, пишет портал Delfi.

Об осужденном правоохранительные органы Латвии не имеют никакой информации с 1993 года. Но судом установлено, что 20 сентября 1992-го трое мужчин в Сунтажи попытались украсть овцу.

Двое сообщников пропавшего мужчины были задержаны с поличным и давно осуждены. Третий участник был освобожден от наказания в связи с прошедшим временем и отсутствием сведений о совершенных новых противозаконных деяниях.

В мае 2016 года на Украине полиция расследовала кражу 210 мышей, украденных злоумышленниками со станции переливания крови.

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