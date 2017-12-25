Илья Демуцкий написал симфонию к годовщине гибели ансамбля Александрова

Организаторы и участники Большого севастопольского офицерского бала опубликовали видео-посвящение памяти Ансамбля песни и пляски имени А.В. Александрова, 65 участников которого трагически погибли год назад, 25 декабря 2016 года, в результате крушения самолета Ту-154 в Черном море. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Как сообщили организаторы Бала, в качестве музыкального сопровождения используется симфония «Экипаж», специально написанная композитором Ильей Демуцким в память о погибших артистах. На его музыку был поставлен номер-образ, символизирующий жизненный путь и светлое мироощущение участников легендарного ансамбля и его художественного руководителя Валерия Халилова.

«Это — номер, посвященный культуре офицеров, который, не претендуя на художественную ценность, несет ценность автобиографическую, историческую, олицетворяет важность настоящего и искреннего» — рассказала руководитель проекта Екатерина Графодатская.

Хореографическую композицию исполнили офицеры Черноморского флота. Это выступление стало одним из самых ярких событий на IV Большом Севастопольском благотворительном офицерском бале «Герой нашего времени», прошедшем 11 июня 2017 года на Площади Михайловской береговой батареи.

Илья Демуцкий — лауреат национальной премией «Золотая маска» как автор балета Большого театра «Герой нашего времени», он также признан Европейской киноакадемией «Лучшим композитором Европы 2016» за саундтрек к фильму «Ученик». В январе Балет Сан-Франциско выпустил симфонию-балет «Оптимистическая трагедия» на музыку Демуцкого, а в декабре 2017 года в Большом театре состоялась премьера его балета «Нуреев».