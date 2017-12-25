Ямал нарастил объемы вылова рыбы

За 2017 год ямальские рыбаки добыли около 10 тысяч тонн рыбы, а поставки рыбной продукции в другие российские регионы составили 4 700 тонн, сообщает «Комсомольская правда на Ямале».

По данным издания, промыслом заняты свыше 40 предприятий, благодаря которым в регионе сохраняется стабильно высокий уровень обеспеченности населения местной рыбной продукцией: в этом году он приблизился к 90 процентам. Так, запущенный в 2017-м Собский рыбоводный завод выпустил в естественную среду 23,5 миллионов особей сиговых рыб.

В Салехарде успешно реализуется проект фермы по товарному выращиванию осетра. Отмечается, что одной из мер стимулирования отрасли стала 50-процентная компенсация затрат на закуп рыбопосадочного материала и семидесятипроцентная — на приобретение и доставку кормов.