Умер один из создателей российского интернета

Один из создателей российского сегмента интернета Валерий Бардин скончался в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

О смерти Бардина сообщила его супруга. Причиной кончины программиста стало онкологическое заболевание.

Бардин был сотрудником в Институте атомной энергии имени И.В. Курчатова, где в конце 1980-х была создана компьютерная сеть. Позднее ее подключили к мировому сегменту.

Кроме того, программист был одним из активных участников множества проектов, связанных с компьютерными сетями и информационными технологиями. В частности, он — один из создателей советской операционной системы «ДЕМОС», а также учредитель первого сетевого издания «Национальная служба новостей».

Как отмечает ТАСС, Бардин также создал для информационного агентства систему для определения тематики материалов с применением искусственного интеллекта.

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