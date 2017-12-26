В сети обеспокоились судьбой белорусского боевика в Сирии

В сети заинтересовались судьбой боевика из Белоруссии, который якобы погиб в Сирии, сражаясь против террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) и сирийских правительственных войск. Внимание на него обратил Telegram-канал Directorate 4, занимающийся обзором деятельности террористов.

По данным канала, в середине декабря базирующиеся в сирийском Идлибе группировки опубликовали имена и фотографии тех, кто был убит в ходе боев с ИГ и правительственными войсками. Уточнялось, что все они — граждане Ирана и сражались на стороне боевиков. Однако среди них оказался и некий Абу Сафия Белорусси, скорее всего, гражданин Белоруссии, примкнувший к одной из группировок.

Как отмечает Directorate 4, существует вероятность, что на самом деле речь идет о другом известном выходце из Белоруссии — Абу Салмане Белорусси, который некоторое время возглавлял действующий в регионе отряд Malhama Tactical. Как утверждали в организации, ранее Абу Салман служил в армии и был старшим сержантом 103-й бригады ВДВ Витебска, ССО ВС РБ.

Абу Салман должен был заняться боевой подготовкой отряда, однако уже в декабре появилась информация о том, что Malhama Tactical расформирована. О судьбе ее главы доподлинно ничего неизвестно. Как отмечает канал, составлявшие некролог пропагандисты могли просто перепутать имя Белорусси. Таким образом, он мог действительно оказаться в числе погибших.

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