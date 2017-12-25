Житель Мальдив променял пляжи на руины в Сирии и погиб

Сирийские правительственные войска ликвидировали Абу Саада аль-Мальдифи, полевого командира группировки «Тахрир аш-Шам», созданной на базе «Джабхат ан-Нусры» (запрещена в России). Об этом в понедельник, 25 декабря, сообщает AMN.

По данным агентства, аль-Мальдифи был убит в ходе одного из последних столкновений боевиков с сирийскими войсками в анклаве в районе города Бейт Джинн на юге страны. Он являлся уроженцем Мальдивской Республики и сражался в рядах «Тахрир аш-Шам» на территории Сирии вместе с другими выходцами из различных частей Азии.

Как отмечает AMN, пока неизвестно, как именно джихадисты из других стран попали в южную Сирию, однако Дамаск уже не раз заявлял, что поддержку боевикам, сражающимся против правительственных войск, оказывает Израиль.

Ранее в декабре стало известно, что в результате авиаудара российских ВКС в Сирии был уничтожен главарь террористической группировки «Джейш аль-Усра» Салахуддин аш-Шишани. Сообщалось, что он входил в ряды террористической организации «Имарат Кавказ» (запрещена в России) под руководством Доку Умарова и был направлен в Сирию в 2012 году в качестве эмиссара организации для налаживания связей.

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