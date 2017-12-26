Трамп поразился величию Америки

Президент США Дональд Трамп уверен, что «Америка становится великой» гораздо быстрее, чем кто-либо мог ожидать. Об этом он написал в своем Twitter.

«Я надеюсь, вы все прекрасно проводите Рождество, однако потом придется возвращаться на работу, чтобы сделать Америку снова великой!» — сообщил он в микроблоге.

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В конце ноября этого года хозяин Белого дома заявил, что за десять месяцев работы сделал больше, чем «любой другой президент», отмечает РИА Новости. Он пояснил, что, несмотря на расследование «вмешательства России в американские выборы», США переживают экономический бум.

В ноябре 2016-го Трамп победил на президентских выборах. Его главным лозунгом в ходе предвыборной кампании стала фраза «Сделаем Америку снова великой». В частности, он пообещал, что в будущем государство «вновь станет богатым и безопасным».

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