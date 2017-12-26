Пятеро молодых крымчан на спор обворовали магазин и получили уголовное дело

Спор пятерых симферопольцев может закончиться для каждого из них пятилетним тюремным сроком. Об этом во вторник, 26 декабря, в МВД по Республике Крым сообщили РИА Новости.

Как отмечается, молодые люди, заключив пари «на слабо», украли в магазине одежду и кроссовки на сумму более 32 тысяч рублей. Сотрудники полиции оперативно задержали всех юношей (их возраст — от 16 до 18 лет).

На допросе они рассказали, что на кражу решились от скуки: зашли в магазин, набрали вещей, сняли с них в примерочной электронные чипы и, спрятав в рюкзаки, ушли. Пропажу позже заметил продавец, который и обратился в полицию. Все похищенное обнаружили у подозреваемых дома.

В отношении них возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ («Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину»).

24 июня полиция города Богородицк Тульской области задержала 16-летнего подростка за кражу 700 килограммов арматуры и лома черного металла.

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