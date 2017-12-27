Автобус из Финляндии прорвался в Россию

Микроавтобус, направлявшийся из Финляндии, прорвался на российскую границу на таможенному посту «Торфяновка». Об этом в среду, 27 декабря, сообщил РИА Новости представитель Северо-Западного таможенного управления.

По словам собеседника агентства, автобус прошел погранконтроль, после чего его направили на таможенный досмотр, однако водитель вместо этого въехал на территорию России и скрылся.

По сведениям РИА Новости, пострадал сотрудник таможенной службы. В настоящее время разыскивают водителя транспортного средства.

Не исключено, что, прорываясь через границу, мужчина, сидевший за рулем микроавтобуса, применил оружие.

Как рассказал агентству «Интерфакс» один из собеседников, автомобиль найден, уже известно, «кто это сделал».

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