В Финляндии открылось представительство ДНР

В столице Финляндии открылся представительский центр самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в субботу, 9 декабря, сообщает ТАСС.

Представительство было зарегистрировано еще осенью 2016 года и с тех пор уже выполняло ряд функций, в том числе организовало несколько туристических поездок в непризнанную официальным Хельсинки страну.

Глава представительства, правозащитник Йохан Бекман рассказал агентству, что власти не предпринимали попыток ликвидировать организацию. Более того, в планах центра — открыть отделения в ряде крупных городов Финляндии.

8 декабря МИД Финляндии заявил РИА Новости, что представительский центр самопровозглашенной республики не имеет юридической силы, поскольку ДНР «не существует как государство, признанное Финляндией».