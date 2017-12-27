В Германии корабль врезался в опору моста

В Германии на реке Рейн в районе города Дуйсбург туристическое судно «Swiss Crystal» врезалось в опору моста. Видео с места событий публикует Bild. В результате происшествия травмы и ранения получили 27 человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Им оказана медицинская помощь. Всего на борту находились 129 туристов и 26 членов экипажа. Прибывшие на место спасатели сняли с борта всех пассажиров, а аварийное судно было отбуксировано в ближайший речной порт.

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