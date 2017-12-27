Изъятых у приемной матери семерых детей в Хакасии вернули в семью

Семеро детей, изъятых у приемной матери в Хакасии Любови Лицегевич, вернулись в семью. Об этом в среду, 27 декабря, сообщила агентству ТАСС уполномоченный по правам ребенка в регионе Ирина Ауль.

По ее словам, дети чувствуют себя нормально, так как вернулись в привычную обстановку. В свою очередь, глава Хакасии Виктор Зимин заявил РИА Новости, что считает действия органов опеки неквалифицированными, а решение суда о возврате детей — справедливым.

20 декабря органы опеки изъяли у жительницы Хакасии Любови Лицегевич семерых усыновленных ею детей. Воспитательница детсада, куда ходит один из них — четырехлетний мальчик, — пожаловалась заведующей, что волосы у него выросли до поясницы. Та доложила об этом в районное управление образования.

Позднее органы опеки заявили, что мать одевала мальчика в девичьи платья, но суд настоял на возврате детей.

По данным СМИ, 57-летняя Лицегевич воспитала родную дочь и 20 приемных детей. У нее был конфликт с руководством детсада из-за сдачи денег на ремонт здания. Женщина также критиковала местные органы опеки из-за размера получаемых пособий.

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