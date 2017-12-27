Новоуренгойцы стали чаще жениться и реже умирать

Жители Нового Уренгоя стали чаще жениться и реже разводиться, сообщила начальник отдела ЗАГСа Жанна Чернуха «Комсомольской правде на Ямале».

Так, в этом году зарегистрированы 948 заключений брака (против 928-ми в 2016-ом) и 591 расторжений брака (против 619-ти в прошлом).

Также в ЗАГСе поделились статистикой рождения и смертей. Так, в городе за год появились еще 1518 новых жителей (среди них — 14 пар двойняшек). 87 процентов родились в зарегистрированных браках, 6 процентов — у одиноких мам. Мальчиков появилось больше, чем девочек. Наиболее популярными для них стали имена Артем, Дмитрий, Александр, Иван, Илья, Александра, Анна, Виктория, София. Редкими были имена Кира, Алмаз, Агния, Платон, Глеб.

Смертей стало меньше. В 2017 году умерли 368 горожан (в 2016-ом — 371).