Три города в США подали иск к Пентагону

Нью-Йорк, Филадельфия и Сан-Франциско подали судебный иск против Пентагона. Об этом сообщает телеканал NBC News.

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По закону, Минобороны должно отсылать в ФБР списки военнослужащих, которых лишили права приобретать и владеть оружием за различные преступления или после отставки с позором. Однако, по утверждению местных властей, военное ведомство десятилетиями манкировало данной обязанностью.

В исковом заявлении указано, что именно эта ошибка позволила купить оружие стрелку из Техаса, который 5 ноября открыл стрельбу в церкви города Сазерленд-Спрингс. Выяснилось, что убийца Девин Келли в 2012 году, во время службы в ВВС США, был осужден военным трибуналом по делу о бытовом насилии, и поражен в праве владеть оружием.

В Пентагоне не смогли оперативно прокомментировать иск. Министерство юстиции ответило отказом на запрос журналистов.

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