Демократы собрали интернет-армию для импичмента Трампа

Интернет-петиция за импичмент президента США Дональда Трампа собрала четыре миллиона онлайн-подписей. Масштабную акцию запустил миллиардер и спонсор демократической партии в штате Калифорния Том Стайер. Об этом в среду, 27 декабря, сообщает Politico.

В октябре миллиардер-филантроп запустил петицию за отстранение от власти Трампа. Тогда он не думал, что на призыв откликнутся более миллиона человек.

К концу декабря петиция набрала почти четыре миллиона подписей и, по информации Politico, может стать основным направлением деятельности демократов в 2018 году. Несмотря на успех, некоторые представители партии не одобрили акцию, заявив, что она «отвлекает от основной партийной повестки».

Эксперты отметили, что успех кампании — это прорыв в использовании цифровых технологий. Согласно опросам NBC News и Wall Street Journal, американцев, поддерживающих импичмент президента, больше, чем тех, кто проголосует за него на выборах-2020.

Стайер — один из главных спонсоров Демократической партии в штате Калифорния. В 2018-м он планировал баллотироваться на должность губернатора или сенатора от штата. Теперь, когда его инициативу поддержала целая «армия» активистов, Стайер, по мнению издания, может принять участие в следующей президентской гонке.

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