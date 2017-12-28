Найден способ взломать компьютер с помощью звука

Сбой практически любой компьютерной системы можно спровоцировать с помощью звуковых волн. Об этом сообщает Gizmodo со ссылкой на исследование специалистов из Падуанского и Принстонского университетов.

По данным исследования, хакеры могут использовать волны для создания вибраций, воспроизводя звук на определенной частоте. Большинство современных жестких дисков автоматически выключаются при сильной вибрации, чтобы исключить уничтожение или повреждение данных. Экстренное отключение может спровоцировать серьезные сбои в работе устройств.

Эксперимент, проведенный специалистами, показал возможность подобной атаки. В зависимости от продолжительности звукового воздействия система либо может дать временный сбой, либо потребовать перезагрузки устройства для восстановления.

Из-за своей практичности жесткие диски используются буквально во всех устройствах, поэтому нападению могут подвергнуться любые компьютеры, в том числе аппараты видеонаблюдения, банкоматы и даже целые компьютерные системы.

Специалисты советуют оснащать критически важное оборудование акустической защитой, чтобы защитить данные.

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