США нашли виновных в самой массовой кибератаке

Советник президента США Дональда Трампа Томас Боссерт (Thomas Bossert) обвинил КНДР в распространении заразившего весь мир вируса-вымогателя WannaCry. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По словам Боссерта, после тщательного расследования британских спецслужб и специалистов Microsoft, которые предположили, что за глобальной атакой неизвестных хакеров стоит Пхеньян, США официально возлагают на Северную Корею ответственность за массовую атаку.

Боссерт отметил, что Трамп сделает все необходимое для того, чтобы убедить лидеров других государств дать отпор северокорейским хакерам. Он добавил, что президент США также будет добиваться введения новых санкций против КНДР.

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Вирус WanaCrypt0r 2.0 (он же WannaCry) начал активно распространяться 12 мая этого года. Неизвестные хакеры блокировали информацию на компьютерах и требовали выкуп в размере от 300 до 600 долларов. По данным экспертов, глобальная кибератака с использованием вируса WannaCry нанесла ущерб на один миллиард долларов.

Распространение вируса-вымогателя остановил британский компьютерный исследователь Маркус Хатчинс, который вместе с сотрудником компании Proofpoint Дариеном Хуссом обнаружил зашитое в коде вредоносной программы незарегистрированное доменное имя и выкупил его за 11 долларов.

О том, что за WannaCry стоят северокорейские хакеры, говорил в октябре глава Microsoft Брэд Смит. Кроме того, на это указывает российская компания по предотвращению и расследованию киберпреступлений Group-IB.

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