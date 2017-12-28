Кукла-матершинница разъярила маму из Великобритании

Жительница Великобритании пожаловалась, что подаренная ее дочке кукла матерится, пишет The Sun.

Шиван Фокс (Siobhan Fox) засняла на видео пупса, который, по ее мнению, говорит «ты сучка» вместо «мама» и «папа». Женщине пришлось отобрать у двухлетней дочки Дарси матерящуюся куклу, хотя ребенку очень понравился этот подарок.

Самой Фокс не было в комнате, когда кукла начала говорить неприличные слова, на это обратил внимание ее муж Дэниэл: «Я велела ему сразу же выкинуть игрушку, потому что Дарси повторяет все, что слышит».

Женщина вернула куклу в магазин, и его сотрудники предложили вернуть ей деньги. На это Фокс ответила, что хотела бы, чтобы ругающиеся пупсы исчезли с полок. Персонал отрицает, что кукла ругается, и объясняет ее слова американским акцентом или разрядившимися батарейками.

Представитель компании-производителя заявил, что кукла подражает речи младенцев и не должна была никого оскорбить.

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