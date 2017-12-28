Министр сельского хозяйства Израиля отчаялся и попросил у бога дождь

Министр сельского хозяйства Израиля Ури Ариэль решил бороться с засухой с помощью молитв и призвал граждан попросить дождь у бога. Об этом сообщает Reuters.

Израиль испытывает дефицит водных ресурсов, в стране четвертый год продолжается засуха. Плодородные районы засыхают, а правительство не может контролировать ситуацию. Основной ущерб приходится на фермерские хозяйства.

«Мы значительно снизили цены на воду, мы также изучаем способы снизить расход воды на некоторые культуры, но молитва определенно должна помочь», — заявил Ариэль.

Несколько тысяч человек собрались у Стены Плача в Иерусалиме для массовой молитвы за окончание засухи. «Молитва, конечно, неплохая идея. Но возможно, министр в состоянии повлиять на ситуацию более приземленными способами», — пишет издание «Едиот ахронот».

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