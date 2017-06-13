Шаманы помолились за мир между США и КНДР

Шаманы в Перу помолились за мир в Венесуэле и за недопущение конфликта между США и КНДР. Кадры публикует Ruptly.

«Мы собрались для проведения особого ритуала ради мира между США и Северной Кореей, потому что они используют самое современное оружие, но планете требуется всеобщее умиротворение без конфликтов, войны, разрушений и убийств», — рассказал перуанский шаман Хуан Оско.

В ноябре 2016 года эти же шаманы устроили танцы с бубнами над портретами тогда еще кандидата в президенты США Дональда Трампа, его соперницы Хиллари Клинтон и российского лидера Владимира Путина.