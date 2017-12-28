Голый рязанец бегал по улице и околачивал машины

Жителей одного из домов в городе Рыбный под Рязанью в ночь на четверг, 28 декабря, разбудил голый молодой человек — он бегал во дворе и стучал по машинам. Об этом пишет местная газета «Мещерская сторона».

«Посмотрела в окно и увидела там совершенно невообразимое... Я уже собиралась звонить в полицию, но из подъезда вышел другой жилец нашего дома и прогнал дебошира», — рассказала женщина, ставшая очевидцем случившегося.

В марте прошлого года столичные полицейские задержали бегавшего голышом по Большой Никитской улице мужчину. Его отправили в психиатрическую лечебницу.

13 декабря сообщалось о жителе Воронежа, бегавшем по округе с топором и ножом и бившем окна головой. Дебошир ранил одного из пытавшихся обезвредить его мужчин, а затем скончался. Причину смерти в полиции не уточнили. По словам очевидцев, этот человек был закодирован от алкоголя, но некоторое время назад снова запил, и у него наступила белая горячка.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!